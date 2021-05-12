Работники «Кроношпана» совместно с пчеловодами восстанавливают липовые леса

Два раза в год компания «Кроношпан» проводит экологические акции. Сажать лес стало доброй традицией. Сотрудники деревообрабатывающего предприятия на этот раз в рамках международной программы «Сад памяти» вместо сосновых деревьев посадили 5 тысяч саженцев липы.

Саженец за саженцем высаживается липовая роща около деревни Ивано-Казанка Иглинского района. Восстановить такие леса взялся коллектив компании «Кроношпан» совместно с пчеловодами Башкортостана. Организовать акцию помогла администрация Иглинского района.

Увеличение липовых насаждений поможет развитию пчеловодства республики. Поэтому вместо хвойных пород в этот раз решили посадить медоносные деревья.

Добрые дела должны продолжаться, нужно воспитывать детей своим примером, поэтому сотрудники компании «Кроношпан» участвовали вместе со своими семьями.