Работники «Кроношпана» совместно с пчеловодами восстанавливают липовые леса

Два раза в год компания «Кроношпан» проводит экологические акции. Сажать лес стало доброй традицией. Сотрудники деревообрабатывающего предприятия на этот раз в рамках международной программы «Сад памяти» вместо сосновых деревьев посадили 5 тысяч саженцев липы.
Саженец за саженцем высаживается липовая роща около деревни Ивано-Казанка Иглинского района. Восстановить такие леса взялся коллектив компании «Кроношпан» совместно с пчеловодами Башкортостана. Организовать акцию помогла администрация Иглинского района.
Увеличение липовых насаждений поможет развитию пчеловодства республики. Поэтому вместо хвойных пород в этот раз решили посадить медоносные деревья.
Добрые дела должны продолжаться, нужно воспитывать детей своим примером, поэтому сотрудники компании «Кроношпан» участвовали вместе со своими семьями.
Сажать деревья – давняя традиция компании «Кроношпан». Ежегодно проводится экологическая акция «Лес Победы». В этом году в рамках Всероссийского мероприятия «Сад Памяти» посажено 5 тысяч лип.