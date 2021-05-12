Путин отдал поручения после теракта в казанской школе

В России разработают новое положение о гражданском оружии. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин после трагедии в Казани, сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Там 19-летний парень расстрелял школьников и двух учительниц из ружья.
Напомним, трагедия произошла накануне в 175-ой городской гимназии. Во время бойни погибли семь детей, 26-летняя учительница английского языка и ее коллега, а также десятки школьников были ранены.
Добавим, что после случившегося в Башкирии усилены все меры безопасности во всех образовательных учреждениях республики. Глава региона Радий Хабиров принес свои соболезнования, а также заявил, что Башкирия готова оказать любую помощь пострадавшим.
В Татарстане 12 мая объявлен днем траура.