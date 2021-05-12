Песков: публичная активность Путина будет нарастать

В будущем публичная активность президента России будет только нарастать. Такое заявление сделал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Это связано с вакцинацией главы государства. Однако он уточнил, что все публичные мероприятия и выступления Владимира Путина будут проходить с соблюдением всех мер безопасности, принятых Роспотребнадзором.

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Разумеется, вы видите, что такая публичная активность президента растет, активизируется. Но вместе с тем ограничения все равно остаются в силе, и остаются в силе рекомендации эпидемиологов. Этим рекомендациям все будут следовать и при проведении международных мероприятий, и каких-то мероприятий с участием большого количества людей

Дмитрий Песков

Ранее Путин рассказал, что у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу после прививки. По его словам, коэффициент позитивности у него равен 15, медики оценивают такой показатель как хороший результат.

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