Песков: публичная активность Путина будет нарастать

Разумеется, вы видите, что такая публичная активность президента растет, активизируется. Но вместе с тем ограничения все равно остаются в силе, и остаются в силе рекомендации эпидемиологов. Этим рекомендациям все будут следовать и при проведении международных мероприятий, и каких-то мероприятий с участием большого количества людей

Дмитрий Песков