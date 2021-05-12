Минздрав Башкирии сообщил, как будут работать поликлиники 13 мая

13 мая мусульмане всего мира отмечают священный праздник Ураза-байрам. В Башкирии этот день объявлен выходным. Министр здравоохранения республики сообщил, как в праздничный день будут работать поликлиники.
По словам Максима Забелина, все медицинские учреждения будут работать по графику субботы. При этом прививочные пункты и пункты вакцинации будут работать по графику будних дней.
Доступ к медицинской помощи затруднён не будет. Так, если пациенту необходимо получить второй компонент вакцины от коронавируса именно 13 мая, то он без труда может попасть на приём.