В программе туристического кэшбека примут участие 107 детских лагерей Башкирии

Если вы нормально отработаете и людей аккуратно убедите, чтобы они шли через федеральную программу кешбэка, люди получат больше денег. Важно, чтобы они получали эти федеральные деньги. В этом случае ту часть денег, которая у нас остается и заложена в бюджете, мы сможем направить на улучшение материальной базы лагерей. Важно людям объяснить, что сама процедура получения кешбэка через федеральную программу значительно проще. Начинайте сейчас уже работать в этом направлении.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан