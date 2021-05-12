В программе туристического кэшбека примут участие 107 детских лагерей Башкирии

Все 107 детских лагерей республики примут участие в программе туристического кешбэка. Причем родители смогут вернуть до 80 процентов средств, потраченных отдых своих детей. Об этом на еженедельном оперативном совещании рассказала руководитель Госкомтуризма Эльмира Туканова.

Программа начнет действовать с 20 мая и продлится до конца года. Обязательное условие – использование карты платежной системы «Мир».

Если берут по программе кэшбэк на сайте мирпутешествий.рф после 20 мая путевку в детский лагерь в Башкортостане, то они получают 50% федеральных средств и 30 % республиканских. В общей сумме – 80%.

Эльмира Туканова, председатель Государстенного комитета Республики Башкортостан по туризму

Тем, кто не участвует программе кэшбека, смогут получить из республиканского бюджета компенсацию в размере 70% от стоимости поездки. Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов ускорить работу по подготовке детских лагерей к оздоровительной кампании 2021 года и провести информационную работу.

Если вы нормально отработаете и людей аккуратно убедите, чтобы они шли через федеральную программу кешбэка, люди получат больше денег. Важно, чтобы они получали эти федеральные деньги. В этом случае ту часть денег, которая у нас остается и заложена в бюджете, мы сможем направить на улучшение материальной базы лагерей. Важно людям объяснить, что сама процедура получения кешбэка через федеральную программу значительно проще. Начинайте сейчас уже работать в этом направлении.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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