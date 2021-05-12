В программе туристического кэшбека примут участие 107 детских лагерей Башкирии

Все 107 детских лагерей республики примут участие в программе туристического кешбэка. Причем родители смогут вернуть до 80 процентов средств, потраченных отдых своих детей. Об этом на еженедельном оперативном совещании рассказала руководитель Госкомтуризма Эльмира Туканова.
Программа начнет действовать с 20 мая и продлится до конца года. Обязательное условие – использование карты платежной системы «Мир».
Эльмира Туканова, председатель Государстенного комитета Республики Башкортостан по туризму
Тем, кто не участвует программе кэшбека, смогут получить из республиканского бюджета компенсацию в размере 70% от стоимости поездки. Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов ускорить работу по подготовке детских лагерей к оздоровительной кампании 2021 года и провести информационную работу.