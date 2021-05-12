В студгородке УГНТУ появился новый арт-объект

Стена гаражей стала панорамой, посвящённой Герою Советского Союза Матвею Пинскому. Ряд символических изображений объединяют буквы, складывающиеся в фамилию героя. Они рассказывают о подвиге танкиста, о его работе в уфимском нефтяном университете, о связи наций и поколений. Над проектом работали участники форума «Городские реновации».

Кирпичная стена ворот УГНТУ по улице Пинского теперь объект искусства. Идея увековечить память командира танкового батальона Матвея Пинского принадлежит сотрудникам Нефтяного университета. Интересно, что после войны Герой Советского Союза 26 лет проработал в этом институте.

Идею молодые художники реализовали за неделю. В Уфе на днях прошел форум «Городские реновации». В направлении «Стрит-арт графика» участники смены познакомились с арт-культурой и с помощью граффити преобразовали городское пространство. Из 457 заявок прошли отбор 90 лучших участников из 15 городов России. Участникам форума «Городские реновации» и его экспертам вручили благодарственные письма. Закончилась церемония открытия выступлением иностранных студентов.