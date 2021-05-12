БСТ покажет прямую трансляцию богослужения в честь праздника Ураза-байрам

Богослужения в честь Ураза-байрам пройдут в 22 мечетях Уфы. Завершение поста отмечается 13 мая. Безопасность и охрана общественного порядка будет обеспечиваться силами полиции, Центра общественной безопасности.

Сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе будут задействованы в организации дорожного движения возле мечетей. Зарезервированы мобильные бригады врачей скорой медицинской помощи.

На телеканале БСТ пройдет прямая трансляция праздничной проповеди Верховного муфтия, Председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина.

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