БСТ покажет прямую трансляцию богослужения в честь праздника Ураза-байрам

Богослужения в честь Ураза-байрам пройдут в 22 мечетях Уфы. Завершение поста отмечается 13 мая. Безопасность и охрана общественного порядка будет обеспечиваться силами полиции, Центра общественной безопасности.
Сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе будут задействованы в организации дорожного движения возле мечетей. Зарезервированы мобильные бригады врачей скорой медицинской помощи.
На телеканале БСТ пройдет прямая трансляция праздничной проповеди Верховного муфтия, Председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина.