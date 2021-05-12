В Уфе среди вакцинированных от коронавируса разыграют квартиру и IPhone

Чтобы принять участие, нужно сделать прививку в одном из пунктов вакцинации, получить флаер с уникальным кодом и зарегистрировать его на сайте ufa-zdorov.ru. 23 июня в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» среди всех участников разыграют ценные призы, в том числе 10 смартфонов последней модели (по нашей информации, сейчас решается вопрос будет ли это Iphone12 или последняя версия Самсунга) и квартира в Уфе. Подробности акции – на сайте ufa-zdorov.ru. Организатор — Фонд развития города Уфы.