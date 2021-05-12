В Уфе среди вакцинированных от коронавируса разыграют квартиру и IPhone

Жители Уфы и гости столицы смогут поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Для этого лишь нужно привиться от COVID-19 в одном из столичных пунктов вакцинации.

Фото №1 - В Уфе среди вакцинированных от коронавируса разыграют квартиру и IPhone

Так, акция начнётся с 14 мая и продлится до 20 июня. Вакцинированные смогут выиграть дорогой смартфон или квартиру в Уфе.

Чтобы принять участие, нужно сделать прививку в одном из пунктов вакцинации, получить флаер с уникальным кодом и зарегистрировать его на сайте ufa-zdorov.ru. 23 июня в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» среди всех участников разыграют ценные призы, в том числе 10 смартфонов последней модели (по нашей информации, сейчас решается вопрос будет ли это Iphone12 или последняя версия Самсунга) и квартира в Уфе. Подробности акции – на сайте ufa-zdorov.ru. Организатор — Фонд развития города Уфы.  

Адреса прививочных пунктов:

  • 40 лет Октября, 1. Городская клиническая больница № 8
  • Аксакова, 72. Поликлиника №44
  • Блюхера, 3. Городская клиническая больница №18
  • Богдана Хмельницкого, 88. Поликлиника №32
  • Кольцевая, 47. Клиническая больница № 10
  • Комсомольская, 19. Поликлиника № 50.
  • Ленина, 5а. Башкирский государственный театр оперы и балета
  • Лесной проезд, 3. Городская клиническая больница № 21.
  • Маршала Жукова, 4/1. Поликлиника № 43.
  • Менделеева, 205а. Лайфстайл-центр «Башкирия»
  • Минигали Губайдуллина, 21/1. Поликлиника № 48
  • Нежинская, 28. Городская клиническая больница № 13
  • Пархоменко, 93. Городская клиническая больница № 5.
  • Правды, 19. Городская клиническая больница Демского районы Уфы.
  • Пушкина, 99 Республиканская клиническая больница № 2
  • Российская 68. Поликлиника № 2
  • Российская, 94, поликлиника № 38
  • Рубежная, 174. ТРЦ «Планета»
  • Софьи Перовской, 38. Городская поликлиника № 46
  • Степана Кувыкина, 20. Поликлиника №52
  • Цюрупы, 4. Поликлиника № 1.
  • Чкалова, 125. Городская больница № 9.
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