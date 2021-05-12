В Башкирии электромонтёр трагически погиб от удара током

В Хайбуллинском районе 28-летнего начальника энергетического цеха обвинили в нарушении требований охраны труды, которое повлекло за собой смерть рабочего.
Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, инцидент произошёл ещё в июне 2019 года. В ходе установки камеры видеонаблюдения оголенный провод попал на рабочего. Его ударило током – спасти пострадавшего не удалось.
После долгого расследования выяснилось, что начальник цеха серьёзно нарушил требования охраны труда.
Расследование трагедии продолжается, а обвиняемый выплатит семье погибшего компенсационные выплаты.
Фото: СК РФ по РБ.