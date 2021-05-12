В Башкирии электромонтёр трагически погиб от удара током

В Хайбуллинском районе 28-летнего начальника энергетического цеха обвинили в нарушении требований охраны труды, которое повлекло за собой смерть рабочего.

Фото №1 - В Башкирии электромонтёр трагически погиб от удара током

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, инцидент произошёл ещё в июне 2019 года. В ходе установки камеры видеонаблюдения оголенный провод попал на рабочего. Его ударило током – спасти пострадавшего не удалось.

После долгого расследования выяснилось, что начальник цеха серьёзно нарушил требования охраны труда.

Обвиняемый допустил потерпевшего без наряда-допуска к работам, не проконтролировав отключение воздушной линии от напряжения и не обеспечил повторное заземление нулевого проводника на опоре.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Расследование трагедии продолжается, а обвиняемый выплатит семье погибшего компенсационные выплаты.

Фото: СК РФ по РБ. 

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