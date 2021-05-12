В Башкирии вновь выявили зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные о зараженных вирусом в каждом регионе России.

Так, в Башкирии за последние сутки выявили ещё 90 зараженных коронавируом. Общее количество заболевших достигло 36 497.

При этом с выздоровлением за сутки выписали 106 человек, а за всё время пандемии – 34 086. Скончались ещё 2 пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее количество смертельных случаев достигло 478.