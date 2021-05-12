В Уфе пьяный водитель без прав сбил подростков

13-летний подросток и его 14-летний друг передвигались по дороге на мопеде. В этот момент их сбил 43-летний мужчина на ВАЗ-2114. Оказалось, водитель был пьян. При расследовании происшествия выяснилось, что мужчина был лишён водительских прав.