В Уфе пьяный водитель без прав сбил подростков

Жуткая авария произошла накануне, 11 мая, в Калининском районе Уфы. Подробности произошедшего рассказала служба «Дорожный патруль».
13-летний подросток и его 14-летний друг передвигались по дороге на мопеде. В этот момент их сбил 43-летний мужчина на ВАЗ-2114. Оказалось, водитель был пьян. При расследовании происшествия выяснилось, что мужчина был лишён водительских прав.
Пострадавшие подростки находятся в тяжёлом состоянии в больнице города. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Дорожный патруль.