Власти Башкирии объявили о дополнительном выходном дне

Министерство образования Башкирии рекомендовало сделать 14 мая дополнительным выходным для школьников.
Данное решение поддержало правительство республики. Соответствующий документ был опубликован на сайте правовой информации. Так, ученики 1-8 и 10 классов будут отдыхать с 13 по 16 мая непрерывно. Ученики 9 и 11 классов придут на занятия в соответствии с обычным расписанием.
Напомним, впервые вопрос о дополнительном выходном дне для школьников был поднят 11 мая на оперативном совещании в правительстве Башкирии. О желании жителей республики не разрывать выходные сообщил премьер-министр Андрей Назаров.
Дополнительный выходной будет использован для комплексной проверки всех учебных учреждений на предмет соответствия требованиям антитеррористической защищенности.