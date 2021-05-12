Власти Башкирии объявили о дополнительном выходном дне

Данное решение поддержало правительство республики. Соответствующий документ был опубликован на сайте правовой информации. Так, ученики 1-8 и 10 классов будут отдыхать с 13 по 16 мая непрерывно. Ученики 9 и 11 классов придут на занятия в соответствии с обычным расписанием.