Житель Башкирии напился, угнал машину, а потом устроил ДТП

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, товарищи проводили вечер за распитием спиртных напитков. Вскоре хозяин машины ушёл спать, а его собутыльник решил съездить за дополнительной порцией алкоголя. Для этого он вскрыл машину товарища, но много проехать не смог – мужчина врезался в «Хёндай».