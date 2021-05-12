Житель Башкирии напился, угнал машину, а потом устроил ДТП

Насыщенный вечер пережил житель села Красноусольский. 39-летний мужчина напился, угнал машину друга, а потом стал виновником ДТП.
Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, товарищи проводили вечер за распитием спиртных напитков. Вскоре хозяин машины ушёл спать, а его собутыльник решил съездить за дополнительной порцией алкоголя. Для этого он вскрыл машину товарища, но много проехать не смог – мужчина врезался в «Хёндай».
Прибывшие полицейские столкнулись сразу с двумя преступлениями – угон и вождение в нетрезвом виде. Было возбуждено уголовное дело.
Фото: МВД по РБ.