В районах и городах Башкирии организованы мемориалы в память о погибших в Казани

Башкирия скорбит вместе со всей страной из-за трагедии в Казани. Накануне 19-летний молодой человек расстрелял девять человек, еще десятки находятся в больнице с ранениями. Теракт произошел в одной из городских гимназий.

Фото №1 - В районах и городах Башкирии организованы мемориалы в память о погибших в Казани

Жители республики организовали мемориалы в память о погибших школьниках и учителях. Многие несут цветы, игрушки и свечи.

Стихийные мемориалы уже появились в Уфе, Стерлитамаке, Бирске, Агидели, Нефтекамске, Туймазах, Дюртюлях, Октябрьском, Кармаскалинском, Калтасинском, Шаранском, Гафурийском, Зилаирском и других районах и городах.

«Трагедия в Казани затронула сердца многих! С общественниками, администрацией Бирского района, активистами партии ЕР и неравнодушными жителями организовали в Бирске на Октябрьской площади место для возложения цветов. Все желающие могут почтить память погибших рядом со Свято-Троицким собором»

Яков Кугубаев, депутат Госсобрания Башкирии

«Нам надо на государственном уровне больше внимание уделять воспитанию и здоровью, в том числе психологическому, наших детей и школа должна быть этим центром. Сейчас же мы имеем школу которая оказывает образовательные услуги, "натаскивая" детей на ЕГЭ. Процесс воспитания в школе уже практический утрачен и виной этому не только существующая система образование, но сами родители. Мне очень грустно и больно от трагедии в Казани, искренне соболезную близким потерявшим родных. Это общая трагедия и братский Башкортостан скорбит»

Яков Кугубаев, депутат Госсобрания Башкирии

12 мая в Татарстане объявлен Днем траура по жертвам стрельбы в казанской гимназии №175. 

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