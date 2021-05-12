В районах и городах Башкирии организованы мемориалы в память о погибших в Казани

Башкирия скорбит вместе со всей страной из-за трагедии в Казани. Накануне 19-летний молодой человек расстрелял девять человек, еще десятки находятся в больнице с ранениями. Теракт произошел в одной из городских гимназий.
Жители республики организовали мемориалы в память о погибших школьниках и учителях. Многие несут цветы, игрушки и свечи.
Стихийные мемориалы уже появились в Уфе, Стерлитамаке, Бирске, Агидели, Нефтекамске, Туймазах, Дюртюлях, Октябрьском, Кармаскалинском, Калтасинском, Шаранском, Гафурийском, Зилаирском и других районах и городах.
12 мая в Татарстане объявлен Днем траура по жертвам стрельбы в казанской гимназии №175.