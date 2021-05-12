В районах и городах Башкирии организованы мемориалы в память о погибших в Казани

«Нам надо на государственном уровне больше внимание уделять воспитанию и здоровью, в том числе психологическому, наших детей и школа должна быть этим центром. Сейчас же мы имеем школу которая оказывает образовательные услуги, "натаскивая" детей на ЕГЭ. Процесс воспитания в школе уже практический утрачен и виной этому не только существующая система образование, но сами родители. Мне очень грустно и больно от трагедии в Казани, искренне соболезную близким потерявшим родных. Это общая трагедия и братский Башкортостан скорбит»

Яков Кугубаев, депутат Госсобрания Башкирии