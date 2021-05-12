В Уфе проведут Всероссийский Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

В фестивале примут участие сотрудники различных предприятий страны не старше 59 лет. Сегодня в столицу республики прибывают участники – всего 360 человек. Одной из первых команд, которая была допущена до соревнований, стала сборная республики Саха. Начала работу по допуску участников специальная комиссия турнира. У каждого спортсмена должен иметься результат теста ПЦР и документ о том, что сотрудник работает на предприятии не менее полугода. Состязания пройдут в зале и на улице. По приезде все команды осмотрят место проведения соревновательной программы и даже успеют потренироваться.