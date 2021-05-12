В Уфе проведут Всероссийский Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

Уфа станет местом проведения Всероссийского Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов. Мероприятие стартует завтра, 13 мая, на стадионе «Динамо». Продлится до 16 мая.
В фестивале примут участие сотрудники различных предприятий страны не старше 59 лет. Сегодня в столицу республики прибывают участники – всего 360 человек. Одной из первых команд, которая была допущена до соревнований, стала сборная республики Саха. Начала работу по допуску участников специальная комиссия турнира. У каждого спортсмена должен иметься результат теста ПЦР и документ о том, что сотрудник работает на предприятии не менее полугода. Состязания пройдут в зале и на улице. По приезде все команды осмотрят место проведения соревновательной программы и даже успеют потренироваться.
Фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов состоится в третий раз. В прошлом году мероприятие не проводилось, а в 2019-м турнир проходил в Сочи. В Уфе соревнование приурочили к 90-летию создания Всесоюзного комплекса. Сначала участникам предстоит пройти испытания в личном зачете. Такие как отжимания, подтягивание, рывок гири, стрельба, упражнения на гибкость и не только. Завершится мероприятие командной гонкой ГТО.