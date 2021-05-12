Спортсмены из Башкирии рассказали о подвигах родственников, прошедших войну

Среди ветеранов-фронтовиков или тружеников тыла были и родственники спортсменов. У кого-то прадед командовал батареей, у кого-то дедушка прошел всю войну.
Победа – особенное событие в жизни каждого спортсмена. И у многих победителей это в крови. Аскар Хамзин – триумфатор нынешнего чемпионата России по фехтованию. Его дед Габас Хамзин прошел не только всю Великую Отечественную войну.
Аскару Хамзину повезло – он застал деда ветеран живым. Ему удалось пообщаться с ним вживую, в отличие от сноубордиста Всеволода Мартынова. Молодой спортсмен родился после смерти прадедушки, который после войны перебрался в Уфу.
Не видел родственника-ветерана и футболист молодежной команды ФК «Уфа» Магомед Рабаданов. Его прадед Абделкерим Джалаев прошел всю войну. Трижды был ранен, но выстоял, дошел до Берлина. За годы службы приходилось быть пехотинцем, минером и снайпером.
Башкирский спорт, как и вся страна, помнит и чтит Великую Победу. Память о ветеранах и их подвиге будет жива вечно.