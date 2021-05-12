В Уфе прошел турнир «Планета аэробики»

В минувшие майские каникулы спортсмены не отдыхали совсем. Самые массовые соревнования прошли по спортивной аэробике. На Всероссийский турнир «Планета аэробики» приехали гости из соседних областей, а также Краснодарская края, Бурятии, ХМАО, Крыма. Такая конкуренция помогает развитию и росту наших башкирских спортсменов, которых было представлено немало. И не только из Уфы, но и других городов, в том числе из Бирска.

Считанные секунды, никакого экспромта, отточенная программа. Спортивная аэробика – вид спорта не олимпийский, но в нынешних реалиях это не играет роли. Эту дисциплину любят по всей России, равно как и Уфу, а именно традиционный турнир «Планета аэробики». География состязаний говорит сама за себя. И количество участников тоже. Чего стоит одна команда из Екатеринбурга.

Показать себя, на других посмотреть. Младшенькие отстрелялись, рассчитываем на старших. Вероника Корнева, тренер сборной Свердловской области по спортивной аэробике

И расчет оказался верным. Екатеринбургские спортсмены возглавили общий зачет в категории от 12 до 14 лет, опередив соперников из Новосибирска и Казани. В этом возрасте в шаге от тройки остановились представители Бирска.

Это наши первые соревнования после ковида, я довольна результатами. У нас городок небольшой, работают два тренера, уже 20 лет мы культивируем этот вид спорта. Наталья Фролкина, тренер по спортивной аэробике /Бирск/

Катю Губину из Новосибирской области после выступления успокаивал весь тренерский штаб. Хотя выступила девочка хорошо. Не то, что сам элемент, название вылетело из головы.

На этом турнире сложно пришлось всем, потому как собрались порядка тысячи участников. Такой густонаселенной «Планета аэробики» в Уфе еще не была.

Победители и призеры определялись в семи номинациях: индивидуальные выступления юноши и девушки, смешанные пары, трио, группа из пяти человек, танцевальная гимнастика и гимнастическая платформа. Кроме того, организаторы учредили дополнительные номинации: «Самые первые старты спортсмена», «Мисс и мистер аэробики», «За волю к победе», «Самая активная команда болельщиков», «Самая массовая команда».