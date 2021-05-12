Глава Башкирии возложил цветы к памятнику «Они отстояли Родину» в Луганске

Глава Башкирии Радий Хабиров в этот момент находится на Донбассе. Руководитель республики в составе делегации России принял участие в торжественном собрании, посвящённом седьмой годовщине со дня создания ДНР и ЛНР. Свое поздравление Хабиров начал с «привета», который привез от жителей Башкирии.

Фото №1 - Глава Башкирии возложил цветы к памятнику «Они отстояли Родину» в Луганске

Я привёз вам горячий привет из Башкортостана, привёз тепло сердец наших жителей. Мы относимся к вам как к братской республике. Наше братство скрепляет кровь наших предков. В годы Великой Отечественной войны на Донбассе воевали воины 112-й Башкирской кавалерийской дивизии во главе с легендарным комдивом, генералом Минигали Шаймуратовым, сложившим свою голову в боях за Дебальцево. Хочу поблагодарить вас за бережное отношение к памяти генерала Шаймуратова. В год 75-летия Великой Победы Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о присвоении ему звания Героя Российской Федерации. Мы всегда будем с вами!

Радий Хабиров

В свою очередь Леонид Пасечник вручил Радию Хабирову почётный знак «От благодарного народа ЛНР».

Затем делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым возложила цветы к памятнику «Они отстояли Родину». Этот монумент посвящён добровольцам, сражавшимся на стороне ЛНР с 2014 года. Он представляет собой вертикально установленную гранитную плиту, обрезанную по контурам Луганской Народной Республики. На фоне плиты установлены четыре стоящие рядом бронзовые скульптуры: воина народной милиции с автоматом в руках, женщины с грудным ребёнком, казака и десантника, держащего древко знамени Древней Руси с изображением Спаса Нерукотворного.

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