Глава Башкирии возложил цветы к памятнику «Они отстояли Родину» в Луганске

Я привёз вам горячий привет из Башкортостана, привёз тепло сердец наших жителей. Мы относимся к вам как к братской республике. Наше братство скрепляет кровь наших предков. В годы Великой Отечественной войны на Донбассе воевали воины 112-й Башкирской кавалерийской дивизии во главе с легендарным комдивом, генералом Минигали Шаймуратовым, сложившим свою голову в боях за Дебальцево. Хочу поблагодарить вас за бережное отношение к памяти генерала Шаймуратова. В год 75-летия Великой Победы Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о присвоении ему звания Героя Российской Федерации. Мы всегда будем с вами!

Радий Хабиров