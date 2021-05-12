В Башкирии молодой рабочий получил тяжёлую травму на стройке

Гострудинспекция сообщила о несчастном случае, который произошёл на территории строящегося объекта на проспекте Салавата Юлаева в Уфе.

Фото №1 - В Башкирии молодой рабочий получил тяжёлую травму на стройке

24-летний рабочий получил серьёзную травму глаза при выполнении армирования плиты перекрытия на 22 этаже строящегося офиса. Двое рабочих переносили арматуру, которая случайно зацепилась за протянутый провод и травмировала молодого сотрудника.

Парня в срочном порядке доставили в травмпункт, а после госпитализировали в Уфимский НИИ глазных болезней. Ведомство выявило нарушения условий труда. В отношении работодателей были возбуждены административные производства.

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