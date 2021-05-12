В Башкирии молодой рабочий получил тяжёлую травму на стройке

Гострудинспекция сообщила о несчастном случае, который произошёл на территории строящегося объекта на проспекте Салавата Юлаева в Уфе.

24-летний рабочий получил серьёзную травму глаза при выполнении армирования плиты перекрытия на 22 этаже строящегося офиса. Двое рабочих переносили арматуру, которая случайно зацепилась за протянутый провод и травмировала молодого сотрудника.