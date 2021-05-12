Стало известно, какое оружие использовал убийца школьников в Казани

Эксперты рассказали об особенностях оружия, которым расстреливал школьников казанский убийца. Несмотря на то, что ружье было получено по охотничьей лицензии, именно для добычи животных профессионалами оно используется редко.

Дробовик турецкого происхождения является одним из самых дешевых в своем сегменте и, соответственно, более доступным. Стрелок получил лицензию в конце апреля, т.е. буквально за пару недель до произошедших событий.

Фото №1 - Стало известно, какое оружие использовал убийца школьников в Казани

Напомним, что сразу после трагедии президент Владимир Путин поручил руководителю Росгвардии проработать вопрос над ужесточением законодательства в части оборота огнестрела. Многие эксперты уже говорят о необходимости увеличения возраста для его получения.

Фото №2 - Стало известно, какое оружие использовал убийца школьников в Казани

Психиатры не могут по внешнему виду определить, болен человек или нет. Они смотрят свою базу данных, стоял человек на учете или не стоял. Т.е. если отсутствует такая запись, ему выдают справку. Продавец при наличии всех справок не может отказать в продаже оружия.

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