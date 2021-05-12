Стало известно, какое оружие использовал убийца школьников в Казани

Эксперты рассказали об особенностях оружия, которым расстреливал школьников казанский убийца. Несмотря на то, что ружье было получено по охотничьей лицензии, именно для добычи животных профессионалами оно используется редко.
Дробовик турецкого происхождения является одним из самых дешевых в своем сегменте и, соответственно, более доступным. Стрелок получил лицензию в конце апреля, т.е. буквально за пару недель до произошедших событий.
Напомним, что сразу после трагедии президент Владимир Путин поручил руководителю Росгвардии проработать вопрос над ужесточением законодательства в части оборота огнестрела. Многие эксперты уже говорят о необходимости увеличения возраста для его получения.