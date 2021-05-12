Стало известно, какое оружие использовал убийца школьников в Казани

Психиатры не могут по внешнему виду определить, болен человек или нет. Они смотрят свою базу данных, стоял человек на учете или не стоял. Т.е. если отсутствует такая запись, ему выдают справку. Продавец при наличии всех справок не может отказать в продаже оружия.

Руслан Аббасов, руководитель регионального отделения практической стрельбы Республики Башкортостан