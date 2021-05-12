В Башкирии родители учеников требуют открыть законсервированную школу

Законсервировали школу. Жители села Верхнетроицкое в Туймазинском районе требуют открыть образовательное учреждение, в котором учились их дети. 14 учащихся младших классов перевели в соседний населенный пункт, но добираться до школы теперь приходится только на транспорте. Детям неудобно, считает взрослое население: вставать нужно раньше, а после уроков дожидаться автобуса, чтобы доехать до дома.
Запаха свежеприготовленной еды в этой столовой нет уже полгода. Как и самих школьников. Вера Салимова – выпускница этого образовательного учреждения. Почти 30 лет преподавательского стажа именно здесь же. С 2011 года знания в школе села Верхнетроицкое получали учащиеся с 1-го по 4-й классы.
Благами на сегодня пользоваться некому: двери кабинетов опечатаны. Посещали школу всего 14 детей. Посчитав, что обучать их здесь экономически невыгодно, было решено перевести учеников в соседний населенный пункт. Претензии к образовательному учреждению были и со стороны пожарного надзора.
Сказать, что в школе, которой более полувека, нет условий, наверное, будет неправильно. Просторные кабинеты, спортзал, отдельная столовая. В классах установлены проекторы, есть интерактивная доска. Однако не включалась она с февраля. Последняя надпись на доске гласит, что урок здесь был 29 января.
Верхнетроицкая школа – филиал Серафимовской, в которую перевели детей. Она находится в 9 километрах. Работать туда перешли и два преподавателя. Но родителей такая ситуация не устраивает. Утром автобус совершает три рейса, чтобы довезти детей в школу. Первая партия учеников уезжает в 6:30 утра.
Однако, со слов представителя местного отдела образования, родители сами написали заявление на перевод детей в другое село. Думали, временно. В Верхнетроицкой школе уроки у детей разных возрастов проходили в одном кабинете из-за малого количества.
Что касается возврата детей в родную Верхнетроицкую школу, администрация заявляет, что это возможно. Однако на следующий учебный год останется 10 школьников младших классов, и учиться они будут все вместе в одном кабинете.