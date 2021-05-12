В Башкирии родители учеников требуют открыть законсервированную школу

Законсервировали школу. Жители села Верхнетроицкое в Туймазинском районе требуют открыть образовательное учреждение, в котором учились их дети. 14 учащихся младших классов перевели в соседний населенный пункт, но добираться до школы теперь приходится только на транспорте. Детям неудобно, считает взрослое население: вставать нужно раньше, а после уроков дожидаться автобуса, чтобы доехать до дома.

Запаха свежеприготовленной еды в этой столовой нет уже полгода. Как и самих школьников. Вера Салимова – выпускница этого образовательного учреждения. Почти 30 лет преподавательского стажа именно здесь же. С 2011 года знания в школе села Верхнетроицкое получали учащиеся с 1-го по 4-й классы.

В последние годы мы провели центральную воду, у нас горячая, холодная вода в школе. Провели от котельной теплотрассу. Большие деньги были затрачены. Мы добились от отдела образования, они нам это сделали. Вера Салимова, учитель начальных классов

Благами на сегодня пользоваться некому: двери кабинетов опечатаны. Посещали школу всего 14 детей. Посчитав, что обучать их здесь экономически невыгодно, было решено перевести учеников в соседний населенный пункт. Претензии к образовательному учреждению были и со стороны пожарного надзора.

В этом году администрация помогла устранить все недочеты в школах Нижние и Верхние Бишинды, но там по 75 детей учится. А в этой школе, раз количество меньше, сказали, что, возможно, попозже устранят недостатки. Урал Садыков, директор Серафимовской школы

Сказать, что в школе, которой более полувека, нет условий, наверное, будет неправильно. Просторные кабинеты, спортзал, отдельная столовая. В классах установлены проекторы, есть интерактивная доска. Однако не включалась она с февраля. Последняя надпись на доске гласит, что урок здесь был 29 января.

Верхнетроицкая школа – филиал Серафимовской, в которую перевели детей. Она находится в 9 километрах. Работать туда перешли и два преподавателя. Но родителей такая ситуация не устраивает. Утром автобус совершает три рейса, чтобы довезти детей в школу. Первая партия учеников уезжает в 6:30 утра.

Ему здесь лучше было, он со мной приезжал, со мной уезжал. Сейчас туда ездит на автобусе. Болеет постоянно. Приезжает в обед, обедает и спать, устает, уроки делать не хочет. Альбина Хамидуллина, жительница с. Верхнетроицкое

И вот представьте, ученик восьмого класса находится в школе более 8 часов. Откуда у него интерес к обучению? Мы хотим, чтобы начальная школа оставалась здесь. Рамис Минязев, житель с. Верхнетроицкое

Однако, со слов представителя местного отдела образования, родители сами написали заявление на перевод детей в другое село. Думали, временно. В Верхнетроицкой школе уроки у детей разных возрастов проходили в одном кабинете из-за малого количества.

Первоклассники сидят в первом классе, второклассники – во втором, все изучают свою программу. Посещают кружки, музыкальную школу. В Верхнетроицком такого нет. Ольга Чернова, заместитель начальника управления администрации Туймазинского района