В Башкирии вандалы осквернили танк, установленный к 76-летию Победы

Вандалы осквернили танк в парке Победы в Баймаке. Полиция ищет злоумышленников. Об этом сообщили в администрации района.

По предварительным данным, неизвестные сняли часть деталей танка и разбили фары. Местные жители уже осудили поступок тех, кто осмелился это совершить и тем самым осквернить память погибших в Великой Отечественной войне и ветеранов. Военную технику установили всего четыре дня назад, в честь 76-й годовщины Победы. Танк Т-64Б доставили из воинской части города Верхняя Пышма Свердловской области.