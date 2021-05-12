В Башкирии вандалы осквернили танк, установленный к 76-летию Победы

Вандалы осквернили танк в парке Победы в Баймаке. Полиция ищет злоумышленников. Об этом сообщили в администрации района.

По предварительным данным, неизвестные сняли часть деталей танка и разбили фары. Местные жители уже осудили поступок тех, кто осмелился это совершить и тем самым осквернить память погибших в Великой Отечественной войне и ветеранов. Военную технику установили всего четыре дня назад, в честь 76-й годовщины Победы. Танк Т-64Б доставили из воинской части города Верхняя Пышма Свердловской области.

Фото №1 - В Башкирии вандалы осквернили танк, установленный к 76-летию Победы

Здесь, наверное, вина всего нашего общества, что некоторые граждане невоспитанные, не оценивающие труд других людей, совершили такое злодеяние. Надеюсь, что в дальнейшем администрация городского поселения и другие организации примут меры по сохранению навесных и других частей танка.

Хурмат Хамитов, военный комиссар Баймакского и Зилаирского районов
Фото №2 - В Башкирии вандалы осквернили танк, установленный к 76-летию Победы
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