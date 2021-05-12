В ДУМ Башкирии рассказали, как мусульманам нужно провожать пост

В молитве и с просьбами нужно провожать пост мусульманам. Об этом заявил муфтий, председатель Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур хазрат Биргалин. 12 мая – последний день священного месяца и последний день поста.

В этом году было больше постящихся, чем в предыдущие годы. В ДУМ республики говорят, что это вселяет надежду на то, что духовность укрепляется. Богослужения пройдут в 22 мечетях Уфы. В эфире Башкирского спутникового телевидения пройдет прямая трансляция. Начало в 9 часов утра. Всех прихожан просят соблюдать меры безопасности: использовать медицинские маски, антисептики, измерять температуру. Рекомендованная сумма фитр-садака – от 100 рублей.  

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Это пригоршня, получается, если вот так две руки брать, это финики, тамыр, гречка, продукты, которые кушают в нашей местности. Два с половиной килограмма. Это примерно 100 рублей, за эти деньги можно купить продукты. Мы индексировали на современную стоимость. Адресаты – это обездоленные и малоимущие люди. Их столы мы должны приготовить и их тоже приучить к празднику. 

Айнур хазрат Биргалин, муфтий, председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан 
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