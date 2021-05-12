В ДУМ Башкирии рассказали, как мусульманам нужно провожать пост

Это пригоршня, получается, если вот так две руки брать, это финики, тамыр, гречка, продукты, которые кушают в нашей местности. Два с половиной килограмма. Это примерно 100 рублей, за эти деньги можно купить продукты. Мы индексировали на современную стоимость. Адресаты – это обездоленные и малоимущие люди. Их столы мы должны приготовить и их тоже приучить к празднику.

Айнур хазрат Биргалин, муфтий, председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан