В ДУМ Башкирии рассказали, как мусульманам нужно провожать пост

В молитве и с просьбами нужно провожать пост мусульманам. Об этом заявил муфтий, председатель Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур хазрат Биргалин. 12 мая – последний день священного месяца и последний день поста.
В этом году было больше постящихся, чем в предыдущие годы. В ДУМ республики говорят, что это вселяет надежду на то, что духовность укрепляется. Богослужения пройдут в 22 мечетях Уфы. В эфире Башкирского спутникового телевидения пройдет прямая трансляция. Начало в 9 часов утра. Всех прихожан просят соблюдать меры безопасности: использовать медицинские маски, антисептики, измерять температуру. Рекомендованная сумма фитр-садака – от 100 рублей.