В Уфе медсестры и медбратья получили госнаграды в профессиональный праздник

12 мая – Международный день медсестер. Отмечают свой профессиональный праздник работники сферы здравоохранения на работе. Перед лицом пандемии именно профессионализм и самоотверженный труд медицинских работников позволили избежать больших человеческих жертв. Сегодня все слова благодарности и поздравления – тем, кто спасает жизни.

За считанные минуты завершили подготовку палаты. В отделе анестезиологии и реанимации РКБ им. Куватова дисциплина на первом месте. Музафар Худайбердиев 30 лет в профессии. Самый тяжелый период, признается, пришелся на пандемию. Работали практически не выходя за пределы больницы. Специалиста представили к награде: медбрат получит медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Рузалия Шайнурова больше 50 лет отдала медицине. За все это время даже успела поработать на геолого-разведывательной экспедиции в Калмыцкой АССР. Сейчас Рузалия Шайнурова считает важным передать знания и опыт молодому поколению.

Их самоотверженность и готовность работать не щадя себя можно назвать подвигом. Больше тридцати лет проработавшая в клинике Нелля Филинова удостоилась медали Луки Крымского. Она никогда не думала, что получит такую награду. Старшая медсестра 2 месяца не возвращалась домой – помогала пациентам бороться с коронавирусом.