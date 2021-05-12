На площадке ВДНХ-Экспо открылась выставка «Дни красоты в Уфе»

Какое событие ждали beauty-мастера и те, кому интересна эта сфера? Где можно узнать о новых трендах красоты и пообщаться с настоящими профессионалами? Всё это возможно сделать на «Днях красоты в Уфе».

Самое ожидаемое событие в beauty-индустрии республики. Сегодня на площадке ВДНХ-Экспо состоялось открытие «Дней красоты в Уфе». В течение четырёх дней участники представят более 300 брендов, а в конкурсах примут участие 290 мастеров.

«Дни красоты» продлятся до 15 мая. Организаторы – администрация Уфы и Башкирская выставочная компания. В проведении мероприятия также оказывают поддержку Министерство торговли и услуг и Союз парикмахеров и косметологов республики.