В Уфе проходит юниорское первенство России по легкой атлетике среди слепых

Две легкоатлетки из Башкортостана могут отправиться на Паралимпийские игры в Японию. Речь идет о Елене Паутовой и Анне Кулинич-Сорокиной. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал старший тренер паралимпийской сборной России по легкой атлетике Петр Буйлов. Тренер поделился еще одним поводом для радости. В России возобновились соревнования среди юношей и девушек, а также юниоров и юниорок. Принимает первенство страны в эти дни Уфа. Соревнования проходят на базе Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой.
На старт первенства России вышли те, за кем легкоатлетическое будущее страны в спорте слепых. Соревнуются впервые за два года и сразу в двух возрастных категориях: от 14 до 17 лет – юноши и девушки, также 18 и 19 лет – юниоры и юниорки. За пропущенное время не было ни сборов, ни регулярных тренировок.
Сильнейших выявляют в беге на дистанциях 100, 200, 400, 800 и 1500 метров, при этом в трех разных категориях – в зависимости от степени слепоты.
Техника проведения состязаний по легкой атлетике – одна из самых непростых, тем более среди слепых и слабовидящих. За забегом следит целая группа судей – подстраховывают электронную систему. Вот камера, благодаря лучу которой фиксируются результаты. Один из самых лучших – у уфимской бегуньи Виктории Гибадуллиной.
А некоторых спортсменов тренер поддерживает и подбадривает прямо по ходу дистанции. Если наставник еще и лидер или спортсмен-ведущий.
Четвертое дыхание участникам первенства России в Уфе придется кстати. Победители определятся не только в беге, но и в толкании ядра, метании диска и прыжках в высоту. Завершатся соревнования в пятницу.