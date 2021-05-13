В школе Луганской Народной Республики открыли бюст Минигали Шаймуратова

В школе №22 города Петровское, что расположен в Луганской Народной Республике накануне, 12 мая, был торжественно открыт бюст Минигали Шаймуратова. В мероприятии принял участие глава Башкирии Радий Хабиров.
Торжественное событие было приурочено к 85-летнему юбилею школы. И именно это учебное заведение получило имя Минигали Шаймуратова, командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Он погиб в 1943 году при освобождении Луганской области от немецко-фашистских захватчиков.
По словам директора школы Гульназ Серовой, музей хранит в своих стенах довольно большое количество всевозможных материалов, которые посвящены Минигали Шаймуратову. Также в материалах хранится информация о сотрудничестве с республикой уже в годы после Великой Отечественной Войны.
В пресс-службе администрации главы РБ отметили, что в 2020 году в этой школе также были открыты компьютерный и кадетский классы при содействии Башкирии.
Директор школы №22 города Петровское выразила благодарность жителям Республики Башкортостан и пожелала мира и процветания.
После открытия бюста Глава РБ Радий Хабиров принял участие в гашении марок с изображением Минигали Шаймуратова, а также в возложении цветов к памятнику на окраине города. Именно здесь был похоронен командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Руководитель региона поблагодарил Луганскую Народную Республику за бережное оберегание памяти предков.