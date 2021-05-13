В школе Луганской Народной Республики открыли бюст Минигали Шаймуратова

Здесь, в Петровском покоятся останки генерала Шаймуратова и конников его дивизии. Мы долгое время добивались признания их заслуг, и в прошлом году Президент России Владимир Путин своим указом присвоил Минигали Шаймуратову звание Героя России посмертно. Жители Луганской Народной Республики в непростой период её образования показали пример стойкости и мужества. Башкортостан всегда готов протянуть руку дружбы, содействовать экономическим и культурным связям, чтобы к вам скорее пришло мирное время развития и процветания.

Радий Хабиров, Глава РБ