Радий Хабиров посетил место гибели командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

Напомним, что именно здесь в 1943 году погиб при сражении Минигали Шаймуратов. Место гибели расположено в окрестностях поселка Штеровка. Совместно с Радием Хабировым участие в возложении цветов приняла делегация из Башкирии. После этого они осмотрели территорию, на которой вскоре планируется установить бюст Минигали Шаймуратова. Также гости из Башкирии взяли с собой луганскую землю с места гибели героя.