Радий Хабиров посетил место гибели командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

Глава Башкирии Радий Хабиров 12 мая посетил место гибели командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова. Оно находится в Луганской Народной Республике.
Напомним, что именно здесь в 1943 году погиб при сражении Минигали Шаймуратов. Место гибели расположено в окрестностях поселка Штеровка. Совместно с Радием Хабировым участие в возложении цветов приняла делегация из Башкирии. После этого они осмотрели территорию, на которой вскоре планируется установить бюст Минигали Шаймуратова. Также гости из Башкирии взяли с собой луганскую землю с места гибели героя.
Радий Хабиров отметил, что сейчас Башкирия готова сотрудничать с жителями Донбасса, обмениваться культурными, научными достижениями.
О Луганске руководитель республики высказался отдельно. Он пояснил, что это личная история, так как здесь погиб Минигали Шаймуратов. Глава Башкирии сказал, что будет приезжать сюда до тех пор, пока хватит на это сил.
По словам Радия Хабирова, рассказывать о подвигах предков детям очень важно, чтобы «не было пустоты в голове и в сердце».