В Уфе 13 мая организуют выездной пункт вакцинации в парке

В Уфе сегодня, 13 мая, можно будет привиться от коронавируса в мобильном пункте вакцинации. Его установят в одном из парков города.
Уже с 10 утра бригада медработников будет принимать граждан в Парке Победы. Прием и вакцинация на месте будет продолжаться до 18 часов этого же дня. Привиться может любой желающий, кто еще не получил вакцину и не имеет противопоказаний.
В Башкирии, по данным Минздрава РБ на 12 мая, было привито двумя компонентами 201 783 человек, один компонент вакцины получили 292 852 человек. Всего в республике развернуто 158 прививочных пунктов. Поступило за весь период на территорию Башкирии 367 874 доз вакцины.