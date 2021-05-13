В Уфе 13 мая организуют выездной пункт вакцинации в парке

В Уфе сегодня, 13 мая, можно будет привиться от коронавируса в мобильном пункте вакцинации. Его установят в одном из парков города.

Уже с 10 утра бригада медработников будет принимать граждан в Парке Победы. Прием и вакцинация на месте будет продолжаться до 18 часов этого же дня. Привиться может любой желающий, кто еще не получил вакцину и не имеет противопоказаний.