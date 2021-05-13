Подростки на мопеде и пьяный водитель ВАЗа без прав попали в ДТП в Уфе

В Уфе на днях в вечернее время произошло ДТП с участием мопеда и автомобиля ВАЗ 2114. В итоге подростки, находящиеся на мопеде, были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Как сообщили в ГИБДД по Уфе, ДТП было совершено в Калининском районе города. За рулем легковушки в момент происшествия находился 43-летни мужчина. Он двигался со стороны ул. 4-ый Кордон и столкнулся с мопедом.

На двухколесном транспорте находились двое подростков: 13-летний управлял мопедом, а рядом сидел 14-летний пассажир. Оба в результате ДТП были доставлены в медучреждение с тяжелыми травмами.

Что касается водителя легковушки, то, выяснилось, что он сел за руль в нетрезвом виде. Но и это не все.

При проверке документов было установлено, что водитель «ВАЗ» управлял автомобилем, не имея на то права. В отношении него составлен административный материал по ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ. Помимо этого, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В парах выдыхаемого воздуха прибор показал 0,986 мг/л (миллиграммов на литр воздуха). ГИБДД по Уфе

Сейчас сотрудниками ГИБДД проводится доследственная проверка. И уже по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.