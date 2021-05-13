Глава Башкирии принял участие в праздничной проповеди в честь Уразы-байрам

Сейчас я внимательно слушал проповедь нашего Верховного муфтия. И как Глава многонациональной и многоконфессиональной республики хорошо понимаю, что Ураза-байрам, Курбан-байрам, другие религиозные праздники являются очень важной и неотъемлемой частью нашей духовной жизни и культуры. И мы должны хранить это. Мы годами живём все вместе в мире, добре и согласии.

Радий Хабиров, Глава РБ