Глава Башкирии принял участие в праздничной проповеди в честь Уразы-байрам

Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в праздной проповеди в мечети «Ляля-Тюльпан» в Уфе. Проповедь состоялась 13 мая в честь празднования Уразы-байрам и окончания месяца Рамадан.
Также Радий Хабиров обратился к мусульманам с поздравлениями, пообщался с верующими и поучаствовал в коллективном намазе. Руководитель республики подчеркнул, что все религиозные праздники – это важная часть культуры и жизни граждан.
Завершая речь, Радий Хабиров выразил благодарность за добрые дела, которые верующие смогли совершить в течение священного месяца, и пожелал здоровья, благословенных мыслей, мира в семье и доме.