Очередное повышение числа ковид-больных в Башкирии: выявлен еще 91 случай

В Башкирии на очередном этапе стабильного роста фактов Covid-19 отмечен 91 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб республики.

Учитывая новые данные, в Башкирии на 13 мая выявлено всего 36 588 случаев заражения коронавирусом среди населения. Уже несколько дней ежедневные цифры не превышают отметки в 90-94 человека.

Также за сутки в Башкирии выписались по выздоровлению 112 пациентов, ранее заболевших коронавирусом и уже благополучно завершивших лечение. Всего в республике выздоровели 34 198 пациентов.