В России коронавирус унес жизни еще почти 360 человек

В России, согласно федеральным данным на 13 мая, было зарегистрировано 8 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число всех выявленных фактов в стране составило уже 4 905 059 случаев. За весь период пандемии было проведено более 132,4 миллионов исследований.

Также за последние сутки от коронавируса излечились 8 614 пациентов, их выписали по выздоровлению. В общей сложности в России коронавирусом переболели 4 518 529 человек.