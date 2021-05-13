В жутком ДТП с КамАЗом в Башкирии пострадали трое

В Башкирии накануне днем произошло ДТП на территории Краснокамского района. Пострадали в результате столкновения три человека.

По информации главного госавтоинспектора РБ Динара Гильмутдинвоа, столкновение легкового авто и КамАЗа произошло между Николо-Березовкой и переправой «Боярка». Автомобилем ВАЗ-2112 управляла 49-летняя местная жительница, а за рулем КамАЗа находился 49-летний житель Нефтекамска.

После удара пострадали все, кто находился в легковушке. Помимо водителя, которая получила переломы ног, это еще два пассажира: 39-летний житель Республики Марий Эл и 19-летняя жительница Тольятти. ГИБДД ведет разбирательство по факту происшествия, чтобы выяснить все причины, приведшие к ДТП.