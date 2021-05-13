В Башкирии перед судом предстанет врач психиатр-нарколог из Баймакского района. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, которое направлено в суд.
Обвиняется 69-летний врач в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Следствие установило, что еще в 2018 году этот психиатр-нарколог выдал гражданину медсправку, подтверждающую отсутствие противопоказаний и ограничений к управлению автомобилем.
Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, оказалось, что получатель справки является знакомым обвиняемого и состоит на учете с диагнозом «наркомания».
Также ведомство настояло и добилось лишения водительских прав у водителя, который состоит на учете.