В Башкирии перед судом предстанет врач психиатр-нарколог

В Башкирии перед судом предстанет врач психиатр-нарколог из Баймакского района. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, которое направлено в суд.

Обвиняется 69-летний врач в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Следствие установило, что еще в 2018 году этот психиатр-нарколог выдал гражданину медсправку, подтверждающую отсутствие противопоказаний и ограничений к управлению автомобилем.

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, оказалось, что получатель справки является знакомым обвиняемого и состоит на учете с диагнозом «наркомания».

На основании указанного подложного документа мужчина получил водительское удостоверение. Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступлений. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки. Пресс-служба прокуратуры РБ