В Уфе столкнулись легковушка и мотоцикл: пострадал мотоциклист

Вчера, 12 мая, в столице Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобиль Volvo S80 и мотоцикл «Honda Aveo». Подробности рассказали в пресс-службы ГИБДД Уфы.

Авария произошла около жилого дома №101А по улице Чернышевского. Виновником ДТП оказался 34-летний водитель автомобиля марки "Вольво". Оказалось, что при выезде со двора он не уступил дорогу движущемуся мотоциклу.