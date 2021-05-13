В Уфе бездомный воровал канализационные люки

В Уфе мужчина воровал канализационные люки. В полицию поступило сразу несколько заявлений от одной из жилищно-коммунальных организаций. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Фото №1 - В Уфе бездомный воровал канализационные люки

Вскоре оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 60-летний мужчина, который не имел определенного места жительства. В содеянном мужчина признался. Он рассказал, что сдавал люки в пункты приема металлолома, а деньги тратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Обстоятельства произошедшего выясняются.

Пенальти