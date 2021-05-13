Радий Хабиров принял участие в коллективном намазе в честь праздника Ураза-байрам

Праздничные проповеди состоялись в 22 мечетях Уфы, в том числе и в «Ляля-Тюльпан», где Глава Башкортостана лично поздравил прихожан. Как прошел праздничный намаз?
Двери мечети «Ляля-Тюльпан» открыты для каждого, но попасть на территорию можно было только после термометрии и обработки рук антисептиком. Верующие к мерам санитарной безопасности отнеслись с пониманием. Все-таки коронавирус побежден не до конца. У кого не оказалось с собой медицинской маски, получили ее на месте.
Ураза-байрам – один из самых главных праздников для мусульман. Ему предшествует не только строгий пост, но также добрые дела и милостыня разговения – закят аль-фитра. Её должен выплатить глава семьи за себя, свою жену и детей. Сумму определяет верховный муфтий.
В связи с пандемией большинство верующих читали праздничный намаз на свежем воздухе. Количество прихожан в мечети «Ляля-Тюльпан» пришлось ограничить, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Но проповедь Верховного муфтия России и поздравление в честь Ураза-байрам от имени Президента Владимира Путина услышали все.
Глава Башкортостана, который тоже присутствовал на праздничной молитве, отметил, что Ураза-байрам принято отмечать не только обращением к Всевышнему, но и добрыми поступками, заботой о старшем поколении и нуждающихся.
Праздник разговения отмечают все мусульмане, проживающие в многонациональном Башкортостане. Абдулла Альахдаль приехал из Йемена ПЯТЬ лет назад. В Уфе родилась его дочка Рагат, которой он каждый раз покупает на Ураза-байрам новую одежду. Это ещё одна традиция.
Равиль Шамсутдинов тоже пришел в мечеть не один. Праздничный намаз он прочитал вместе со своим сыном. Ураза-байрам – это и семейный праздник тоже.
Во время 30-дневного поста мусульманам было запрещено есть и пить от рассвета до захода солнца. Теперь же дома их ждет настоящий пир. Женщины заранее приготовили угощения. Уор традиционно сделан на мясные блюда.
В этом году Священный пост Рамадан, один из столпов ислама, закончился у мусульман после заката солнца 12 мая. А с восходом начался Ураза-байрам, который испокон веков отмечается добрыми делами. Его нельзя встречать в одиночестве, принято приглашать к себе гостей, и самим навещать родных и близких людей. Ид аль-Фитр мусульмане всего мира будут праздновать на протяжении трех дней.