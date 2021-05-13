Радий Хабиров принял участие в коллективном намазе в честь праздника Ураза-байрам

Праздничные проповеди состоялись в 22 мечетях Уфы, в том числе и в «Ляля-Тюльпан», где Глава Башкортостана лично поздравил прихожан. Как прошел праздничный намаз?

Двери мечети «Ляля-Тюльпан» открыты для каждого, но попасть на территорию можно было только после термометрии и обработки рук антисептиком. Верующие к мерам санитарной безопасности отнеслись с пониманием. Все-таки коронавирус побежден не до конца. У кого не оказалось с собой медицинской маски, получили ее на месте.

Постарались учесть все, что необходимо. Надеемся, что Аллах спасет нас от этой непрошенной болезни. Равиль Мамлеев, Имам-хатып мечети «Ляля-Тюльпан»

Ураза-байрам – один из самых главных праздников для мусульман. Ему предшествует не только строгий пост, но также добрые дела и милостыня разговения – закят аль-фитра. Её должен выплатить глава семьи за себя, свою жену и детей. Сумму определяет верховный муфтий.

В этом году 100 рублей – малоимущие, у кого средний достаток, для тех 200 рублей. А богатым – 900 рублей. Зариф Рыскулов, хазрат мечети «Ляля-Тюльпан»

В связи с пандемией большинство верующих читали праздничный намаз на свежем воздухе. Количество прихожан в мечети «Ляля-Тюльпан» пришлось ограничить, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Но проповедь Верховного муфтия России и поздравление в честь Ураза-байрам от имени Президента Владимира Путина услышали все.

Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. Завершился священный месяц Рамадан, российские мусульмане с радостью встречают светлый и долгожданный праздник. Последователи ислама в России с огромным уважением относятся к многовековым историческим религиозным культурным традициям предков. Бережно передают их из поколения в поколение. Талгат Таджуддин, верховный муфтий России

Глава Башкортостана, который тоже присутствовал на праздничной молитве, отметил, что Ураза-байрам принято отмечать не только обращением к Всевышнему, но и добрыми поступками, заботой о старшем поколении и нуждающихся.

Ураза-байрам, Курбан-байрам, другие религиозные праздники являются очень важной и неотъемлемой частью нашей духовной жизни и духовной культуры. Я сегодня хочу сказать, что сердечно благодарен вам всем за добрые дела, которые вы делали в этом месяце. За ваши добрые мысли. За то, что вы помогали тем, кто особенно в этом нуждается. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Праздник разговения отмечают все мусульмане, проживающие в многонациональном Башкортостане. Абдулла Альахдаль приехал из Йемена ПЯТЬ лет назад. В Уфе родилась его дочка Рагат, которой он каждый раз покупает на Ураза-байрам новую одежду. Это ещё одна традиция.

Мы всегда стараемся купить новую одежду, чтобы они почувствовали, что у нас праздник. Чтобы они чувствовали радость на самом большом празднике для мусульман. Абдулла Альахдаль

Равиль Шамсутдинов тоже пришел в мечеть не один. Праздничный намаз он прочитал вместе со своим сыном. Ураза-байрам – это и семейный праздник тоже.

Ему сейчас всего три года, я его в первый раз привел. В том году он был еще маленький, вот за год так подрос. И я очень рад, что смог его на этот праздник привезти. Хочу воспитать его в духе ислама, чтобы он вырос мусульманином. Равиль Шамсутдинов

Во время 30-дневного поста мусульманам было запрещено есть и пить от рассвета до захода солнца. Теперь же дома их ждет настоящий пир. Женщины заранее приготовили угощения. Уор традиционно сделан на мясные блюда.