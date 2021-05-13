В Уфе открылся Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

Он проходит на базе спортивно-демонстрацинного комплекса «Динамо». В Уфе соревнование приурочили к 90-летию создания Всесоюзного комплекса. Сначала участникам предстоит пройти испытания в личном зачете. Завершится мероприятие командной гонкой ГТО.
Переходящий кубок Всероссийского фестиваля ГТО задержался у победителей сочинского форума на два года. В 2020 мероприятие не проводили, потому соскучившись к нынешним соревнованиям, тщательно подготовились.
Приехали сотрудники разных предприятий страны не старше 59 лет. Всего порядка 400 человек.
После торжественной церемонии открытия тут же в зале провели массовую зарядку вместе с Послом ГТО, многократным чемпионом мира по единоборствам Вилем Габдуллиным.
Современные реалии вносят коррективы в организационные моменты в третий по счету фестиваль ГТО. Участников допускает специальная комиссия, у каждого должен быть отрицательный тест ПЦР и документ о том, что сотрудник работает на предприятии не менее полугода. Сначала участникам предстоит пройти испытания в личном зачете. Такие как отжимания, подтягивание, рывок гири, стрельба, упражнения на гибкость и не только. Завершится мероприятие командной гонкой ГТО. Победит один, а потому фотосессию с Кубком можно организовать еще до стартов.
Продлится фестиваль три дня, победитель станет известен в субботу