В Уфе открылся Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

Современные реалии вносят коррективы в организационные моменты в третий по счету фестиваль ГТО. Участников допускает специальная комиссия, у каждого должен быть отрицательный тест ПЦР и документ о том, что сотрудник работает на предприятии не менее полугода. Сначала участникам предстоит пройти испытания в личном зачете. Такие как отжимания, подтягивание, рывок гири, стрельба, упражнения на гибкость и не только. Завершится мероприятие командной гонкой ГТО. Победит один, а потому фотосессию с Кубком можно организовать еще до стартов.