В Уфе открылся Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

 Он проходит на базе спортивно-демонстрацинного комплекса «Динамо». В Уфе соревнование приурочили к 90-летию создания Всесоюзного комплекса. Сначала участникам предстоит пройти испытания в личном зачете. Завершится мероприятие командной гонкой ГТО.

Переходящий кубок Всероссийского фестиваля ГТО задержался у победителей сочинского форума на два года. В 2020 мероприятие не проводили, потому соскучившись к нынешним соревнованиям, тщательно подготовились.

Соскучились по этим мероприятиям, надеюсь, что мы отстоим кубок.

Светлана Петрачина, представитель команды «Атом-спорт» /Москва/

Приехали сотрудники разных предприятий страны не старше 59 лет. Всего порядка 400 человек.

Впервые участвуют госслужащие со всей страны, у нас здесь 22 субъекта, 39 команд, самые спортивные, самые мобильные. Если хотим хорошо работать, надо заниматься спортом.

Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан

После торжественной церемонии открытия тут же в зале провели массовую зарядку вместе с Послом  ГТО, многократным чемпионом мира по единоборствам Вилем Габдуллиным.

Современные реалии вносят коррективы в организационные моменты в третий по счету фестиваль ГТО. Участников допускает специальная комиссия, у каждого должен быть отрицательный тест ПЦР и документ о том, что сотрудник работает на предприятии не менее полугода. Сначала участникам предстоит пройти испытания в личном зачете. Такие как отжимания, подтягивание, рывок гири, стрельба, упражнения на гибкость и не только.  Завершится мероприятие командной гонкой ГТО. Победит один, а потому фотосессию с Кубком можно организовать еще до стартов.

Мы впервые приехали на фестиваль ГТО, настроение хорошее. Мы кубок не трогали по поверью спортивному, мы его потом заберем.

Дмитрий Бургарт, представитель команды «Волгоградоблэлектро»
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Продлится фестиваль три дня, победитель станет известен в субботу

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