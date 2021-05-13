В Башкирии депутаты обсудили качество организации питания в школах

Техническое оснащение столовых и работа аутсерсеров. Депутаты Госсобрания республики обсудили, что можно сделать для улучшения качества организации горячего питания в школах и детсадах Башкортостана.
Выездное заседание Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту прошло в Кушнаренковском районе. Началось оно с посещения дошкольного учреждения, где недавно пришлось поменять аутсорсера. В пище, приготовленной для детей, обнаружили кишечную палочку.
Поводом для проверок в детском саду «Солнышко» села Кушнаренково стала жалоба от одной из родительниц. Женщину не устроило то, чем кормят ее ребенка. А именно, качество мясных полуфабрикатов. В итоге – прокурорская проверка и снятие проб.
Контракт с частной компанией, которая кормила детей, был заключен до 31 августа 2021 года. Но отношения с аутсорсером по соглашению сторон пришлось прервать. Организацию горячих завтраков и обедов дошколят с апреля взял на себя «Уфимский комбинат детского питания». Разницу здесь ощутили сразу, говорят воспитатели. Теперь для малышей до трех лет составляется свой рацион, у детей постарше – другое меню. Главное, блюда соответствуют технологическим картам, чего не было раньше, рассказали депутатам Госсобрания республики представители районного отдела образования.
В рамках выездного заседания Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту парламентарии посетили и среднюю общеобразовательную школу №1 села Кушнаренково. После знакомства с организацией учебного процесса депутаты Госсобрания республики вновь вернулись к теме школьного питания.
Около года назад по указу главы государства учащихся начальных классов стали обеспечивать бесплатным горячим питанием. На начальном этапе было много проблем, говорят башкирские парламентарии. Они были связаны, прежде всего, с работой аутсорсеров и техническим оснащением столовых. Потом появились проблемы с меню. Но эти вопросы в республике к настоящему моменту удалось решить, остаются отдельные нюансы, которые предстоит проработать на законодательном уровне.