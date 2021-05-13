В Башкирии депутаты обсудили качество организации питания в школах

Техническое оснащение столовых и работа аутсерсеров. Депутаты Госсобрания республики обсудили, что можно сделать для улучшения качества организации горячего питания в школах и детсадах Башкортостана.

Выездное заседание Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту прошло в Кушнаренковском районе. Началось оно с посещения дошкольного учреждения, где недавно пришлось поменять аутсорсера. В пище, приготовленной для детей, обнаружили кишечную палочку.

Поводом для проверок в детском саду «Солнышко» села Кушнаренково стала жалоба от одной из родительниц. Женщину не устроило то, чем кормят ее ребенка. А именно, качество мясных полуфабрикатов. В итоге – прокурорская проверка и снятие проб.

В том анализе, где пробы брали ветеринарные службы Башкортостана, были обнаружены кишечные палочки и другие бактерии. Рамиля Ибакова, начальник отдела образования Кушнаренковского района

Контракт с частной компанией, которая кормила детей, был заключен до 31 августа 2021 года. Но отношения с аутсорсером по соглашению сторон пришлось прервать. Организацию горячих завтраков и обедов дошколят с апреля взял на себя «Уфимский комбинат детского питания». Разницу здесь ощутили сразу, говорят воспитатели. Теперь для малышей до трех лет составляется свой рацион, у детей постарше – другое меню. Главное, блюда соответствуют технологическим картам, чего не было раньше, рассказали депутатам Госсобрания республики представители районного отдела образования.

В рамках выездного заседания Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту парламентарии посетили и среднюю общеобразовательную школу №1 села Кушнаренково. После знакомства с организацией учебного процесса депутаты Госсобрания республики вновь вернулись к теме школьного питания.

Наше выездное заседание комитета уже возвращается к этой теме четвертый раз. Сегодня мы смотрим школы и образовательные организации, детские дошкольные в Кушнаренковском районе и, наверное, для себя сделаем определенные выводы, какие нормативные акты нужно слегка поправить. Раиль Асадуллин, председатель комитета Государственного собрания Республики Башкортостан