В Уфе в честь Дня Победы прошли персональные парады для ветеранов

Песни военных лет и огромная благодарность. В честь Дня Победы в Уфе прошли парады прямо под окнами ветеранов. Поздравили и фронтовиков Советского района столицы.

Торжественный момент и волна воспоминаний. Анатолию Максимовичу 96 лет. Попал на фронт в 43-м. За время войны он дослужил до старшего сержанта, был награждён медалью за отвагу, орденом славы и орденом отечественной войны. 7 июля 1944 был тяжело ранен. После выздоровления руководство отправило Анатолия Поздеева на обучение в танковое училище, там и встретил Победу.

Чтобы наша Родина была крепкая, здоровая. И народ чтобы был. Анатолий Поздеев, ветеран Великой отечественной войны

Слова напутствия молодежи и вера в светлое будущее. После войны он продолжил службу в рядах Советской армии. Был в Германии, Туркмении и Украине. После – вернулся в Уфу. Сын ветерана поделился с нами тем, что рассказывал ему о войне отец.

Самые сложные дни – это форсирование Днепра. Там, по его словам, была мясорубка и там эта бомбежка вокруг шла, люди умирали. Это просто было страшно… Максим Поздеев, сын ветерана

Вспоминать поле боя, раны, убитых товарищей – все это очень больно. Каждый раз ветераны рассказывают о войне со слезами. Парады у домов фронтовиков – лишь один из способов показать наше уважение. Но самое главное – хранить в сердце их подвиг.

Наша следующая героиня, Такмиля Насибулловна, родилась в Уфе. Добровольно ушла на фронт в 1942 году. Служила в девятом Сталинградском корпусе ПВО. Была радиотелеграфистом. Победу встретила в Будапеште. Фронтовичка награждена медалями «За взятие Будапешта», «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны II степени. Сейчас ей 97 лет, но о тех непростых временах все помнит.

Никогда не забуду. Я была при штабе в Будапеште, в радиоцентре. Такмиля Минигулова, ветеран Великой Отечественной войны