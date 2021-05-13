В Уфе в честь Дня Победы прошли персональные парады для ветеранов

Песни военных лет и огромная благодарность. В честь Дня Победы в Уфе прошли парады прямо под окнами ветеранов. Поздравили и фронтовиков Советского района столицы.
Торжественный момент и волна воспоминаний. Анатолию Максимовичу 96 лет. Попал на фронт в 43-м. За время войны он дослужил до старшего сержанта, был награждён медалью за отвагу, орденом славы и орденом отечественной войны. 7 июля 1944 был тяжело ранен. После выздоровления руководство отправило Анатолия Поздеева на обучение в танковое училище, там и встретил Победу.
Слова напутствия молодежи и вера в светлое будущее. После войны он продолжил службу в рядах Советской армии. Был в Германии, Туркмении и Украине. После – вернулся в Уфу. Сын ветерана поделился с нами тем, что рассказывал ему о войне отец.
Вспоминать поле боя, раны, убитых товарищей – все это очень больно. Каждый раз ветераны рассказывают о войне со слезами. Парады у домов фронтовиков – лишь один из способов показать наше уважение. Но самое главное – хранить в сердце их подвиг.
Наша следующая героиня, Такмиля Насибулловна, родилась в Уфе. Добровольно ушла на фронт в 1942 году. Служила в девятом Сталинградском корпусе ПВО. Была радиотелеграфистом. Победу встретила в Будапеште. Фронтовичка награждена медалями «За взятие Будапешта», «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны II степени. Сейчас ей 97 лет, но о тех непростых временах все помнит.
В Башкортостане живут 457 участников Великой Отечественной войны, 82 жителя блокадного Ленинграда, 90 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 16 851 тружеников тыла. На фронт из республики ушли более 710 тысяч человек, около 300 тысяч из них погибли.