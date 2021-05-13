Ураза-байрам 2021: как жители Башкирии отмечают один из главных праздников

Сегодняшний день ознаменовал окончание месяца Рамадан, когда верующие в течение 30 дней держали строгий пост. Ели только после заката, очищали тело и душу. Сегодня же верующие могли уже днем вкусить угощения, которые готовили во мечетях.

В мечетях верующие начали собираться едва ли не с первыми лучами солнца. Встречать праздник Ид аль-Фитр, как по-другому называют Уразу байрам, многие начинают еще с ночи. Желающих попасть на праздничную молитву так много, что ковры расстилают уже на улице. К счастью, погода благоволит. Праздник верующие ждали в этом году с особым трепетом. Из-за коронавируса в прошлый раз многим пришлось молиться дома.

Постящихся в этот раз было больше, чем в предыдущие годы, говорят в Духовном управление мусульман. В течение месяца Рамадан верующие не ели и не пили с рассвета до заката. Но пост – это не только отказ от еды и молитвы. Необходимо держать помыслы чистыми и совершать добрые дела. Считается, что в это время людям был ниспослан Коран. Название месяца Рамадан исходит от слова «рамда» – «палящий зной», а также выражения «рамида ас-саим» – «когда постящийся чувствует жажду в горле и жару». Но в этом году верующим повезло. Священный пост выпал на весенний месяц, комфортная температура позволила многим выдержать все тридцать дней.

Гостей республики было не мало. Среди желающих присоединиться к праздничной молитве и студенты из Египта.

После праздничной молитвы верующие не спешат расходиться. Мусульмане поздравляют друг друга с великим днём. А в это время на улице уже почти готово главное угощение.

Чтобы плов был рассыпчатым, повар мастерски перемешивает рис в воздухе. Нужно уметь не только правильно приготовить, но и подать праздничное блюдо. Чтобы накормить всех желающих в мечети «Гуфран» взяли два мешка риса и 50 килограмм мяса. Порций в казане получилось на более чем полтысячи человек. На раздачу ушло около часа.

В мечетях верующие также отдают фитр-садака. Его принято выплачивать в первый день праздника. Мусульманин жертвует деньги за себя, супругу и детей. Собранные средства идут нуждающимся.