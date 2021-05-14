В Уфе завершились поиски 78-летнего Мавлитзяна Галиаскарова

В башкирской столице завершились поиски пропавшего без вести 78-летнего Мавлитзяна Галиаскарова. Пенсионера искали на протяжении суток - в среду, 12 мая, он ушел в неизвестном направлении и не вернулся.
Родные и близкие не находили себе места. Поисками пенсионера занимались добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Вчера, 13 мая, волонтеры свернули поиски Мавлитзяна Галиаскарова. К счастью, пенсионер нашелся живым. Где он находился столько времени - добровольцы поисково-спасательного отряда не разглашают.
Фото: Социальные сети.