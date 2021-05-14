Александр Сидякин будет участвовать в праймериз по отбору кандидатов на выборы в Госдуму

Руководитель администрации Главы Башкирии Александр Сидякин подал документы для участия в выборах в Госдуму. В региональном исполкоме «Единой России» сегодня состоялось заседания оргкомитета по проведению предварительного голосования.

Были зарегистрированы новые участники, в том числе Александр Сидякин. В этом году внутрипартийное голосование партии открытого типа. Выдвинуться мог любой житель избирательного участка. Крайний срок подачи документов – 14 мая 2021 года. Всего зарегистрировано 155 кандидатов. Напомним, предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Сделать выбор жители Башкортостана смогут и очно, участки будут открыты 30 мая.

Где бы я ни оказался, я все равно буду служить Башкортостану. Пока давайте не будем забегать вперед, я пока остаюсь руководителем администрации.  Решение, которое мы реализовали, обсуждалось с Главой республики. Оно реализовывается для того, чтобы нам добиться максимального результата.

Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан
Уфимская волна