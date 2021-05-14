Александр Сидякин будет участвовать в праймериз по отбору кандидатов на выборы в Госдуму

Где бы я ни оказался, я все равно буду служить Башкортостану. Пока давайте не будем забегать вперед, я пока остаюсь руководителем администрации. Решение, которое мы реализовали, обсуждалось с Главой республики. Оно реализовывается для того, чтобы нам добиться максимального результата.

Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан