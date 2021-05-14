В Москве в «Шатре Рамадана» прошел день Башкортостана

В московском «Шатре Рамадана» прошел вечер Башкортостана. Праздник проводится уже в 16 раз на Поклонной горе. С заходом солнца в течение 30 дней священного месяца туда приходят все желающие, чтобы разделить ифтар. Это площадка, где все мусульмане независимо от положения в обществе и национальности могут встретиться. Быть едиными в любви к Аллаху.