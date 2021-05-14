В Москве в «Шатре Рамадана» прошел день Башкортостана

В московском «Шатре Рамадана» прошел вечер Башкортостана. Праздник проводится уже в 16 раз на Поклонной горе. С заходом солнца в течение 30 дней священного месяца туда приходят все желающие, чтобы разделить ифтар. Это площадка, где все мусульмане независимо от положения в обществе и национальности могут встретиться. Быть едиными в любви к Аллаху.

Все прощают сегодня друг друга. Непрощенных не может быть, они не могут присутствовать.

Умарпаша Ханалиев, полномочный представитель Республики Башкортостан при Президенте России

На сцене выступления священнослужителей, а также творческие номера артистов и профессиональных национальных коллективов. Также творчески культуру своей Родины продемонстрировали художники и мастерицы. А Галия Гумерова выразила ее через восхождение на Эльбрус, на вершине которого она станцевала башкирский танец.

От того, как мы представим, покажем свою нравственность, добросердечие, добродушие, будут судить о народе Башкортостана. Народ Башкортостана всегда открыт, всегда любит всех, всегда за всех молиться, всегда всем желает счастья и здоровья.

Галия Гумерова
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