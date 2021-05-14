Житель Башкирии жестоко убил возлюбленную доярку

В Стерлибашевском районе расследуют жестокое убийство 33-летней доярки. Её убил 46-летний возлюбленный.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, пара проживала на ферме, где и работала: мужчина скотником, а женщина дояркой. Именно на этой ферме вскоре было найдено тело несчастной.

По предварительной информации, 12 мая между сожителями произошёл конфликт на почве ревности. Тогда скотник схватил мотыгу и ударил свою возлюбленную по голове и другим частям тела. После избиения мужчина просто ушёл спать, а на утро обнаружил, что возлюбленная мертва.

Мужчина попытался ликвидировать следы преступления и укрыться на время на берегу реки, однако его нашла полицейская собака, которая привела сотрудников правопорядка к обвиняемому.