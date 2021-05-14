Жительница Уфы на иномарке сбила мотоциклиста

Накануне, 13 мая, в Уфе была зафиксирована массовая авария. Инцидент произошёл на проспекте Октября.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, 23-летняя девушка за рулём «Хёндай Акцент» совершила наезд на мотоциклиста на «Рэйсер» при развороте у остановки «Госцирк». Двухколёсный транспорт от удара врезался в припаркованную «Ладу Приору».

Помощь врачей понадобилась 22-летнему мотоциклисту. Его быстро отпустили домой, так как серьёзных травм парень не получил. Сейчас расследуются все обстоятельства ДТП.