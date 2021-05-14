В районе Башкирии к полевым работам привлекли студентов аграрного колледжа

Весенний день год кормит. В Бакалинском районе продолжаются полевые работы. Посевной способствует и жаркая погода. Чтобы уложится в агрономические сроки, механизаторы хозяйства «Агро-ресурс» трудятся в круглосуточном режиме – в две смены по 12 часов.
Поля сельхозпредприятия расположены на территории пяти сельских поселений, и составляют почти 15 тысяч гектаров. Техникой, топливом, семенами и минеральными удобрениями, а самое главное, кадрами, аграрии укомплектованы в полном объеме.
В хозяйстве имеется свой семенной фонд, также закуплены элитные сорта ячменя и пшеницы. Аграрии уже завершили боронование и подкормку озимых культур, произвели закрытие влаги. Яровой сев на площади более 7000 гектаров планируют закончить в установленные сроки. За рулем современной техники – не только опытные механизаторы. В этом году предприятие привлекло на весенне-полевые работы студентов Бакалинского филиала Башкирского аграрно-технологического колледжа.