В районе Башкирии к полевым работам привлекли студентов аграрного колледжа

Начали посевную 29 апреля. Работаем в режиме 24/7. Люди останавливаются только покушать, заправиться, заправить сеялки. В остальное время постоянно в работе, отдыхать времени нет. Большую ставку сделали на покупку новой техники. В этом году, в прошлом году. И пока техника нас не подводит.

Артур Асылгареев, заместитель директора по производству ООО «Агро-ресурс»