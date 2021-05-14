В Башкирии безработные могут получить субсидию на открытие своего дела

В Башкирии за прошлый год более 370 человек получили поддержку из госбюджета на открытие своего дела. Причем подавляющее большинство из них стали индивидуальными предпринимателями. Такие данные приводят в региональном Министерстве труда. Кроме того, поддержку получают и те работодатели, кто трудоустраивает людей с ограниченными возможностями здоровья.

Эти плоды теперь можно смело использовать. Из яблок Елена Арданкина с мужем готовят фруктовые чипсы. Главное – настроить дисковый нож для нарезания долек определенной толщины, чтобы чипсы не пересохли. Таким производством Елена решила заняться год назад, когда лишилась работы. Обратилась с бизнес-проектом в центр занятости, получила одобрение, а вместе с ним и почти 150 тысяч рублей, чтобы открыть свое дело. Закупила оборудование, превратив свою кухню в цех. Начала все с изготовления пастилы

Дети любят пастилу. Раньше мы сушили в духовке, не было возможности делать такое разнообразие. Елена Арданкина, индивидуальный предприниматель

Кстати, тех, кто занимается пастилой, называют пастилье. Со вкусами своего продукта Елена постоянно экспериментирует. Есть даже экзотичные, вроде кофе с финиками. Через полгода работы дело начало приносить прибыль. Теперь Елена уверена, что нашла свое дело.

А эти витамины Елена как раз стремится сохранить, ведь готовит в первую очередь для собственных детей. Продукцию она выставляет в свом аккаунте в соцсети. Чипсы и пастилу покупают клиенты не только из республики, но и других регионов страны.

А это рабочее место оператора видеонаблюдения. Камеры просматривают весь торговый дом. И за тем, как обслуживаются клиенты и работают, сотрудники следит Артем Сементеев. Инвалид-колясочник. Правда сейчас молодой человек находится на учебной сессии в Оренбурге. Директор Юрий Горбунов говорит, что из всех кандидатов на должность только Артем зарекомендовал себя. Работодатель получил от республики средства и молодому человеку обустроили рабочее место.

Камеру сюда закрепили, поставили на личный компьютер и на телефон. Он работает и здесь, и дома. Мы довольны. Юрий Горбунов, руководитель торгового дома

Работаю из дома, иногда из офиса. Нет строгого режима, сам выбираю себе график. Работаю не менее 8 часов. Артём Сементеев, оператор видеонаблюдения

Кстати, за последние пять лет в Мелеузовском районе при господдержке было создано 12 рабочих мест для инвалидов. Чаще стали за услугами содействия самозанятости и безработные граждане

В прошлом году 18 человек воспользовались услугой, в этом году уже 11 человек. Если безработный гражданин открывает свое дело, это уже нас радует. Юлия Мурзабулатова, директор филиала южного межрайонного Центра занятотости населения по Мелеузовскому району

Как отметили в региональном Минтруда, в этом году на содействие самозанятости выделено чуть более 19 млн рублей. Сумма меньше чем, в прошлом году из-за пандемии коронавируса. На данный момент 116 человек уже получили деньги.

По итогам четырех месяцев уже 90 % средств освоено. В этой части мы проводим анализ, будем обсуждать данный вопрос с Минфином о возможности выделения дополнительных средств. Юрий Мельников, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан