В Башкирии безработные могут получить субсидию на открытие своего дела

В Башкирии за прошлый год более 370 человек получили поддержку из госбюджета на открытие своего дела. Причем подавляющее большинство из них стали индивидуальными предпринимателями. Такие данные приводят в региональном Министерстве труда. Кроме того, поддержку получают и те работодатели, кто трудоустраивает людей с ограниченными возможностями здоровья.
Эти плоды теперь можно смело использовать. Из яблок Елена Арданкина с мужем готовят фруктовые чипсы. Главное – настроить дисковый нож для нарезания долек определенной толщины, чтобы чипсы не пересохли. Таким производством Елена решила заняться год назад, когда лишилась работы. Обратилась с бизнес-проектом в центр занятости, получила одобрение, а вместе с ним и почти 150 тысяч рублей, чтобы открыть свое дело. Закупила оборудование, превратив свою кухню в цех. Начала все с изготовления пастилы
Кстати, тех, кто занимается пастилой, называют пастилье. Со вкусами своего продукта Елена постоянно экспериментирует. Есть даже экзотичные, вроде кофе с финиками. Через полгода работы дело начало приносить прибыль. Теперь Елена уверена, что нашла свое дело.
А эти витамины Елена как раз стремится сохранить, ведь готовит в первую очередь для собственных детей. Продукцию она выставляет в свом аккаунте в соцсети. Чипсы и пастилу покупают клиенты не только из республики, но и других регионов страны.
А это рабочее место оператора видеонаблюдения. Камеры просматривают весь торговый дом. И за тем, как обслуживаются клиенты и работают, сотрудники следит Артем Сементеев. Инвалид-колясочник. Правда сейчас молодой человек находится на учебной сессии в Оренбурге. Директор Юрий Горбунов говорит, что из всех кандидатов на должность только Артем зарекомендовал себя. Работодатель получил от республики средства и молодому человеку обустроили рабочее место.
Кстати, за последние пять лет в Мелеузовском районе при господдержке было создано 12 рабочих мест для инвалидов. Чаще стали за услугами содействия самозанятости и безработные граждане
Как отметили в региональном Минтруда, в этом году на содействие самозанятости выделено чуть более 19 млн рублей. Сумма меньше чем, в прошлом году из-за пандемии коронавируса. На данный момент 116 человек уже получили деньги.
Что касается инвалидов, то только в этом году в центры занятости обратились более 1700 человек с ограниченными возможностями здоровья. Половина из них уже трудоустроены. По программе работодателям может быть оплачена не только организация рабочего места, но компенсирована часть затрат на выплату зарплаты новому сотруднику. А при необходимости еще и услуги наставника, который будет проводить обучение.