В Уфе поймали распространителя наркотиков

Полиция Уфы поймала 33-летнего мужчину, который занимался распространением наркотических средств. Свой поступок он объяснил отсутствием возможности заработать на жизнь иным путём.

По данным пресс-службы МВД по РБ, в сумке подозрительного мужчины нашли 55 полимерных пакетиков с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что загадочный порошок – мефедрон.

Сам задержанный рассказал, что приехал в столицу из Шаранского района. Работу в Уфе он найти не смог, поэтому решил прокормить себя незаконной торговлей.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. пресс-служба МВД по РБ