В Уфе поймали распространителя наркотиков

Полиция Уфы поймала 33-летнего мужчину, который занимался распространением наркотических средств. Свой поступок он объяснил отсутствием возможности заработать на жизнь иным путём.
По данным пресс-службы МВД по РБ, в сумке подозрительного мужчины нашли 55 полимерных пакетиков с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что загадочный порошок – мефедрон.
Сам задержанный рассказал, что приехал в столицу из Шаранского района. Работу в Уфе он найти не смог, поэтому решил прокормить себя незаконной торговлей.
Фото: МВД по РБ.